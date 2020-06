Lazio, pranzo amarcord tra tre ex biancocelesti - FOTO

Pranzo amarcord quest’oggi per calciatori, ed ex che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo hanno intrapreso una nuova carriera. In un post social infatti l’ex biancoceleste Guglielmo Stendardo ha immortalato Andrea Masiello, Beppe Sculli e Federico Marchetti tutti seduti a tavola per un pranzo di lavoro.

“Pranzo di lavoro con i miei amici del Genoa: Federico Marchetti, Andrea Masiello e mio fratello Beppe Sculli”, così ha scritto Stendardo nel post su Instagram. Un pranzo, Masiello a parte, a tinte biancocelesti visto che Stendardo, Marchetti e Sculli sono stati compagni di squadra con l’aquila sul petto.

Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: spunta Knoche del Wolfsburg

Lazio, il rinnovo di Luis Alberto verso l'ultimo vertice: il Mago aspetta una chiamata

TORNA ALLA HOMEPAGE