Lazio, prosegue il recupero di Correa: "Un giorno in meno per il ritorno" - FOTO

Manca sempre meno per il ritorno in campo di Correa. L'argentino è out ormai da qualche settimana per un'elongazione al polpaccio, e la speranza è proprio quella di rivederlo a disposizione di Inzaghi per il derby della Capitale, in programma il prossimo 15 gennaio. Il 'Tucu', nella giornata in cui i compagni hanno conquistato tre punti al 'Tardini' contro il Parma, ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae in piscia, per poi aggiungere: "Sto recuperando. Un giorno in meno per il ritorno. Tutto passa".

