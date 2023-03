Lazio: quanti punti mancano per poter blindare il piazzamento Champions

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria nel derby ha dato ancora più consapevolezza alla Lazio che la qualificazione in Champions League è più che possibile. Adesso che non ci saranno nemmeno più impegni infrasettimanali, la formazione di Sarri si potrà concentrare sulle ultime 11 partite di campionato per cercare di conseguire questo importante obiettivo per la crescita della squadra e del club. Ad oggi i biancocelesti sono secondi con 52 punti con un margine di 5 punti (che in realtà sono 6 in virtù degli scontri diretti a favore) sulla Roma, che attualmente occupa la quinta piazza. Facendo una proiezione gli aquilotti con 80 punti sarebbero sicurissimi di giocare nella massima competizione continentale. Infatti è questo il tetto massimo raggiungibile dalla formazione di Mourinho considerando i 33 punti ancora disposizione. Naturalmente per forza di cose la soglia reale sarà più bassa, visto che di mezzo ci sono anche gli scontri diretti e lungo il cammino è facile ipotizzare che possa esserci qualche scivolone. Dunque, potrebbero bastare i 72 punti totalizzati nel campionato 2017/2018 che allora valsero il quinto posto (l'Inter con gli stessi punti andò in Champions in virtù del vantaggio nei confronti diretti) e chiaramente i 78 punti del 2019/2020 che ad oggi rappresentano il record storico della società nel massimo campionato. Chiaramente va monitorata anche la situazione della Juventus che potrebbe cambiare le carte in tavola, così come l'andamento delle italiane nelle coppe europee. Ma questo è un discorso che può essere reale solo nel caso in cui i club nostrani vincano contestualmente Champions ed Europa Leauge.