Lazio-Roma, Immobile fa festa sotto la Curva. E trascina anche il presidente - VIDEO

Come un padre e un figlio, proprio nel giorno della festa del papà, uno abbracciato all'altro sotto la Nord a prendersi l'abbraccio della gente laziale. Dopo il triplice fischio del derby, Claudio Lotito e Ciro Immobile sono andati insieme sotto la Curva per godersi in prima fila i festeggiamenti meritatissimi della tifoseria biancocelesti. Dopo oltre 90 minuti di battaglia in campo, l'Olimpico si è trasformato in una discoteca all'aperto: si balla, si salta e si canta per una grande Lazio che ha fatto due stracittadine su due e vola sempre più in alto in zona Champions. Il presidente è oroglioso dei suoi ragazzi, il capitano li ha guidati dalla panchina e ha una voglia matta di tornare a essere protagonista. Tutti insieme.