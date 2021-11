Lazio, Sarri: "Hanno vinto da Juve, con il rigorino"

Tanto fumo e niente arrosto la Lazio oggi contro la Juventus. I biancocelesti hanno tenuto il pallino del gioco contro i bianconeri, ma non sono mai riusciti a rendersi pericolosi perdendo lo scontro diretto. Sarri è intervenuto a DAZN per spiegare i motivi della sconfitta: "La squadra ha fatto quello che poteva e doveva fare. Fino a 10 minuti dalla fine eravamo in partita. La prima mezz'ora del secondo tempo non abbiamo subito contropiedi, prestazione buonissima in quel frangente. Non era semplice: abbiamo fatto un buon inizio di partita, quando ci siamo trovati sotto si è complicata per noi, poi loro hanno cambiato modulo in corsa mettendo 7/8 giocatori sotto la linea della palla. Anche se recuperavamo il pallone era complicato. Abbiamo fatto bene non concedendo fino al 75', ci è mancato fare gioco per essere più pericolosi.

ALTERNATIVE IN ATTACCO - "Immobile fa 35/40 gol l'anno, dura trovarne uno con questo rendimento nel suo ruolo. Ci è mancato l'uno contro uno per vie esterne in cui di solito riusciamo, ma è anche impensabile chiedere ai nostri interpreti questo lavoro in tutte le partite. Ci sono dei momenti in cui lo fanno, momenti in cui questo asoetto viene meno. L'importante è che la squadra sia stata in campo bene. Non m'è piacuto l'ultimo quarto d'ora perché c'era ancora tempo, bisognava evitare di disfarsi e allungarsi concedendo molte ripartenze".

Il tecnico biancoceleste ha commentato la sfida anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il rigore di Morata è un episodio da Var? A me più che altro sembra un chiaro errore da Var. Cataldi entra sulla palla e entra davanti all’uomo. NEl tentativo di intervenire poi si scontrano. Perché allora non si è andati al Var per la spinta su Pedro in area. Sul rigore di Morata l’arbitro è lì a due metri. Non è un errore clamoroso da Var. È quello che Gasperini chiama il rigorino che viene dato solo in Italia e viene chiamato al Var solo in Italia. Match? È una partita che si è risolta con quell’episodio. Abbiamo fatto una buona partita specialmente nella prima mezz'ora del secondo tempo dove non abbiamo consesso ripartenze . Ci siamo disuniti nel finale perché c'era tanta voglia di recuperare. C'era tempo e bisognava restare squadra finale. Con il 77% di supremazia territoriale. Per la mole di gioco prodotta ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Hanno vinto da Juve. Rigorino per il vantaggio e fase difensiva bassa solida e contropiede. È il modo in cui negli ultimi anni hanno vinto partite e campionati. Lokomotiv Mosca? Non lo so più se è da vincere a tutti i costi. Noi così non possiamo andare avanti. Giocheremo giovedì in Russia, poi torniamo a Roma e partiamo subito per Napoli. Cercheremo di vincerla a tutti i costi però è una situazione che per la nostra rosa è difficilissima. Immobile? Ciro allunga gli avversari e crea spazi tra le linee anche se oggi era difficile. C’è mancato anche il guizzo degli esterni. Dopo il primo gol loro si sono messi 4-5-1 con due linee basse. Serviva una giocata individuale. Anche un tiro dalla distanza? Si ne abbiamo parlato negli spogliatoi, poteva essere la soluzione giusta, ma deve capitare la palla giusta all’uomo giusto".