Lazio, senti Ballotta: "È assurdo criticare Baroni! Provedel - Mandas, ecco come la penso"

Marco Ballotta a 360 gradi sulla Lazio. L'ex portiere ai microfoni di news.superscommesse.it ha commentato le vicende dei biancocelesti soffermandosi su diversi temi. In particolare ha detto la sua sulla vittoria contro l'Atalanta, sul rendimento di Isaksen, sul dualismo Provedel - Mandas, sul derby imminente e sul lavoro di Baroni. Di seguito le sue parole.

"La Lazio sta facendo un buonissimo campionato. Ha avuto un periodo meno brillante durante la stagione e non venivano fuori molti risultati, poi è venuta fuori la forza del gruppo. Questa vittoria contro l'Atalanta è stata importantissima, senza dubbio, perché si trattava di uno scontro diretto che avrebbe permesso di rilanciare entrambe. Ha permesso anche di scacciare via tante voci negative che si erano create attorno a Baroni e alla squadra. Purtroppo, è un calcio che guarda sempre al risultato finale, per cui basta una vittoria o una sconfitta per ribaltare le opinioni e i giudizi. Questa vittoria mette a tacere un po' di critiche, oltre che avvicinare ancora di più alle posizioni utili per la Champions. Manca ancora da fare il percorso più difficile, ma la squadra c'è ed è compatta".

"Isaksen potrebbe essere la rivelazione, perché ha fatto goal determinanti e ne potrebbe fare anche altri, ma mi piace pensare che la rivelazione possa essere tutta la Lazio, perché non vedo uno che faccia la differenza da solo, ma tanti buoni calciatori che, insieme, possono fare una squadra forte. Volendo fare un'attenzione sui singoli, direi che a questa squadra è mancato molto Castellanos. Il suo infortunio ha costretto Baroni a trovare altre soluzioni, quindi direi che si è trattato di un'assenza importante. Poi, rispetto ad altre squadre, mi sembra che la Lazio abbia una rosa un po' più risicata; se viene a mancare qualche calciatore di qualità e non si hanno alternative all'altezza, si vede subito la differenza".

"La Lazio ha due portieri bravi. Provedel non sta attraversando un momento molto buono, a differenza dello scorso anno in cui salvava continuamente il risultato. È vero, in passato ha avuto qualche infortunio dal punto di vista tecnico, ha commesso degli errori, ma il più delle volte ha dimostrato le proprie qualità ed è risultato fondamentale. Anche questa squadra si ritrova a dover giocare molte partite, per cui il ricambio va fatto anche con i portieri. Per fortuna, sono entrambi dei profili di valore, quindi la preoccupazione rivolta alla differenza tra il titolare e la riserva non c'è".

"Mandas sta facendo bene, ha salvato il risultato a Bergamo, per cui spero che questa partita possa essere determinante per iniziare a ottenere fiducia. Ce ne sono diverse ancora da giocare, per cui lo vedremo ancora all'opera. È giovane, ha bisogno anche lui di fare esperienza e di acquisire una certa dimestichezza, ma le basi sono buone per arrivare a livelli più alti. La consapevolezza delle sue qualità può esserci soltanto se gioca con una certa continuità, spero per lui che possano arrivare più occasioni per ottenere, ancora di più, la fiducia di Baroni".

"Ora per la Lazio arriva una sequenza di partite molto delicate. L'Europa League è una competizione internazionale a cui la Lazio tiene molto, quindi darà il massimo per superare il turno, ma il derby di Roma resta sempre speciale, in qualsiasi periodo della stagione. I punti in palio sono gli stessi di qualsiasi altra partita, ma l'atmosfera che si vive in città è un qualcosa di straordinario. Questa volta, però, sarà ancora più coinvolgente, perché può decidere le sorti delle due squadre per un posto in Champions. In più, l'andamento della Roma è sotto gli occhi di tutti, Ranieri ha fatto un lavoro straordinario. Al suo arrivo è entrato subito nelle difficoltà della squadra, ha creato la mentalità nel gruppo e i risultati, di conseguenza, sono venuti fuori. Non ha giocato sempre benissimo, a dire il vero, ma ha ottenuto quello che più contava, cioè molte vittorie. Sarà una partita bellissima".

"Credo che Baroni, fin qui, abbia fatto molto bene. Ha cominciato con diverse difficoltà, tra cui il fatto di non avere mai allenato una squadra importante. Ci sono state delle titubanze, nelle prime giornate la squadra non riusciva a portare sempre il risultato, complice i tanti arrivi che necessitavano di plasmarsi. Credo che fosse anche naturale ritrovarsi con dei problemi del genere; poi, alcuni giocatori di livello hanno iniziato a prendere forma e ne ha beneficiato tutta la squadra, pian piano sono arrivate delle prestazioni incoraggianti che hanno portato la Lazio fin dove si trova attualmente".

"Per quello che si sta vedendo, criticare Baroni mi sembra fuori da ogni logica. Non capisco cosa ci sia da essere contrari a un allenatore che ha da giocarsi le chances in Europa League, è sesto in campionato ed è in piena lotta per un posto in Champions. Ci sono state delle partite in cui la squadra ha giocato male, tra cui quella di Bologna, ma questa negatività, anche quando non ha motivo di esserci, fa veramente male. Sono dalla parte di Baroni, perché sta dimostrando di essere un allenatore con grandi qualità".