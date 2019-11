Lazio, Tare: “La speranza è l'ultima a morire. Adekanye? Non c'è fretta…”

Nell’immediato pre-partita del match d’Europa League contro il Cluj, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Crederci ancora? La speranza è l’ultima a morire, abbiamo una minima possibilità, dobbiamo sfruttarla. Qualcuno può lamentarsi dei tanti cambi, io vedo la situazione in modo diversa. Quelli che andranno in campo sono tutti giocatori molto motivati per far vedere che valgono questa maglia. Adekanye? Lui è un giocatore giovane, è il suo primo anno da professionista, non abbiamo fretta. Dobbiamo esser bravi ad inserirlo nei nostri schermi, è migliorato tanto. Mi auguro che faccia una buona partita, ha delle caratteristiche molto interessanti”.

