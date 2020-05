Lazio, Tare su Luis Alberto: "Mi disse che non era adatto per la Serie A, ma io di nascosto..."

Il ds della Lazio Igli Tare, ospite del Club su Sky Sport, ha parlato dell'acquisto di Luis Alberto: "Luis dopo poco tempo dall'arrivo si presentò nel mio ufficio e mi disse che non era adatto per la Serie A. Io gli ho detto di lavorare perché quella era una fase difficile per tutti. In allenamento faceva cose straordinarie, tanto che mandavo una persona a filmare i suoi movimenti e la sera gli inviavo le sintesi per mostrargli quanto era forte. Credo che è uno dei migliori giocatori della Serie A e ha aiutato anche la Lazio a crescere".

