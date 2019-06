Lazio, tifosi del Leeds impazziti per Caicedo: "Vieni e portaci in Premier!"

I TIFOSI DEL LEEDS VOGLIONO CAICEDO - Il nome di Felipe Caicedo sta facendo il giro del mondo. Dopo che si è sparsa la voce secondo la quale la Lazio non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto, dagli Emirati Arabi alla Cina fino all’Inghilterra molti club si sono interessati al ‘Panterone’ per convincerlo a cambiare aria. Per ultimo anche il Leeds United di Marcelo Bielsa. Il ‘Loco’ crede che l’attaccante biancoceleste sia l’acquisto ideale e pare che non sia il solo ad apprezzarlo. I tifosi del Leeds hanno reagito positivamente al nome di Caicedo, in molti lo vogliono. “Speriamo che questa volta riusciremo a prenderlo, torturerà le difese”, scrivono alcuni. Oppure: “Credo che un attaccante esperto come lui ci darebbe una grande mano e un supporto per la prossima stagione”. C’è anche chi gli lancia la sfida: “Diventa leggenda e portaci in Premier League!”. Insomma, Caicedo non scalda solo i tifosi della Lazio.

