Lazio - Torino, Agroppi: "I biancocelesti saranno stimolati, ma i granata..."

Ai microfoni di TorinoGranata.it, l'ex calciatore torinista Aldo Agroppi ha detto la sua sul match tra Lazio e Torino di questa sera: "E’ una partita che il Torino deve giocare con grande determinazione e anche serenità, anche se di sereno non c’è niente, però, è una partita che in qualche maniera va affrontata. Abbiamo due risultati utili su tre per cui bisogna fare in modo di salvarci già con la Lazio. C’è da dire che la Lazio viene da un periodo non molto bello e vorrà riscattare le ultime partite, soprattutto la sconfitta nel derby con la Roma. Simone Inzaghi è il fratello di Pippo e quindi ci sono tanti motivi per la Lazio di vincere con il Torino. E’ difficile fare un pronostico su questa partita, ma è certo che si dovrà vedere un Torino diverso rispetto a quelle delle ultime due volte, altrimenti possiamo rimanere a Torino senza andare a Roma ".

Lazio – Torino è soprattutto Lotito contro Cairo: una sfida totale

Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Lotito tentato da Gattuso"

TORNA ALLA HOME PAGE