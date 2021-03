Lazio, tragedia Guerini. Il dolore di Franco: "Solo quattro ore fa eri con me..." - FOTO

La tragica scomparsa di Daniel Guerini ha sconvolto la Lazio ma, in generale, l'intero mondo del calcio. Sui social è arrivato immediatamente il messaggio di Damiano Franco, suo compagno di squadra nella Primavera biancoceleste. Il difensore ha condiviso sul proprio profilo Instagram un'immagine in compagnia del ragazzo che ha perso la vita nell'incidente, per poi aggiungere: "Riposa in pace amico mio. Solo 4 ore fa eri dentro la macchina con me che mi hai chiesto di portarti al campo perché lasciavi la macchina a lavare. E ora questa notizia che mi ha spezzato il cuore. Sarai sempre con me. Più passano i secondi e più spero sia un sogno. "Damià famme na foto" e io "A Gue sempre con ste foto": Se avessi saputo che quelle sarebbero state le ultime parole le avrei spese per dirti quanto eri forte in questo sport. Insegna a giocare a calcio anche lassù".

Lazio, Delio Rossi su Radu: "Ecco perché non è mai stato capitano..."

Lazio, Muriqi allontana le voci di mercato: "A Roma sono felice, ho cinque anni di contratto"

TORNA ALLA HOMEPAGE