Lazio, Muriqi allontana le voci di mercato: "A Roma sono felice, ho cinque anni di contratto"

Lasciata l'Italia per rispondere alla convocazione del ct del Kosovo, Vedat Muriqi ha giocato l'intera gara amichevole contro la Lituania, siglando anche il secondo dei quattro gol totali. Al termine del match, l'attaccante ha parlato del momento che sta vivendo tra le fila biancocelesti, allontanando le voci di mercato che non escludono per lui un ritorno al Fenerbahce: “Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!".

Qualificazioni Mondiali, Vlahovic e Mitrovic battono l'Irlanda del Nord: solo panchina per Milinkovic

Lazio, Delio Rossi su Radu: "Ecco perché non è mai stato capitano..."

TORNA ALLA HOMEPAGE