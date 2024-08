Lazio Women, inizia l’avventura in Serie A: al Fersini arriva la Roma

È finalmente arrivato il momento, Lazio Women è pronta a fare il suo debutto in Serie A. Dopo un’estate di grandi cambiamenti, tra addii e nuovi arrivi, la squadra di Grassadonia inizierà una nuova avventura in un campionato competitivo e difficile. Una partenza tutt’altro che soft per le biancocelesti, chiamate a confrontarsi alla prima giornata con la Roma campionessa in carica. L’appuntamento è per venerdì 30 agosto, alle 21:05 al Fersini di Formello. Non una sfida come tutte le altre, ma “ben vengano partite così importanti da giocare, così la squadra metabolizza subito l’importanza del campionato e la consapevolezza dei colori che indossiamo” . Lo ha dichiarato il tecnico, intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia. Sarà una prova importantissima a cui le capitoline si presentano quasi al completo, non ci sarà Reyes in fase di recupero da un problema fisico a cui si aggiungono alcuni nuovi innesti non ancora al top della forma.

Il match valevole per la 1ª giornata del campionato Serie A Ebay sarà diretto dall’arbitro Stefano Milone (sez. Taurianova), coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi e Salvatore Nicosia. Il quarto ufficiale sarà Marco Mammoli.

