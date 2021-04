Lazio Women, Martin: "Vivere a Roma un sogno diventato realtà. Ne ero già innamorata..." - VIDEO

Adriana Martin è dalla scorsa estate una nuova calciatrice della Lazio Women. Ex capitano del Malaga, l'attaccante si è da subito ambientata a Roma e tra le mura di Formello, portandosi al primo posto nella classifica cannonieri della Serie B. La spagnola ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Fundación AFE, organizzazione composta da calciatori spagnoli impegnati nella raccolta di fondi per la lotta contro il cancro. Sulla sua avventura in biancoceleste ha raccontato: "Sono molto contenta di essere qui dopo anni negli Stati Uniti e in Inghilterra. Quello italiano era un campionato che volevo provare. Roma è la città eterna, dell'arte, della cultura. Me n'ero innamorata già tempo fa, quando ero ci ero venuta in vacanza. Vivere in una città meravigliosa come questa è un sogno diventato realtà. In particolare mi piace passeggiare per il quartiere bohemiène di Trastevere al tramonto. Vi invito a venire qui una volta che il Covid non ci sarà più, è una città speciale e le persone sono incredibili".

