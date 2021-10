Lazio Women, tutti a cena insieme: con l'Empoli la prima chance per invertire il trend - FOTO

Non è iniziata col piede giusto la stagione della Lazio Women in Serie A. Zero punti fatti nelle prime sei giornate di campionato hanno portato all'esonero della coach Morace e alla promozione dell'ex tecnico dell'Under 17, Massimiliano Catini. La sconfitta è arrivata anche col Pomigliano, ora il torneo si fermerà qualche giorno per poi ripartire il prossimo 30 ottobre, quando ci si augura arriveranno finalmente i tre punti. Come anticipato, la squadra si è ritrovata all'Officina dei Sapori di Villa Gusto e Benessere, a Sacrofano. All'evento, oltre alle giocatrici, Enrico Lotito, figlio del presidente Claudio.

