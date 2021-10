Lazio - Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

Sta per esaurirsi la sosta, la Serie A riprende con l'ottava giornata e lo fa proprio con Lazio - Inter, prima partita in programma per il prossimo weekend con il fischio d'inizio previsto per le 18 di sabato 16 ottobre allo Stadio Olimpico. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming tramite smart tv o qualsiasi altro dispositivo compatibile come tablet, pc o smartphone.