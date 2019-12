Lazio, Zoff: "Con la Juventus non ci saranno cali di concentrazione"

Dove può arrivare questa Lazio? Il terzo posto in solitaria è stato conquistato sul campo, a suon di vittorie e prestazioni brillanti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è dello stesso avviso Dino Zoff. L'ex biancoceleste ha sottolineato quanto la squadra di Inzaghi stia giocando bene, grazie all'equilibrio trovato con il passare degli anni, Non poteva mancare l'elogio a Ciro Immobile, bomber scatenato del campionato. Per Dino Zoff è un attaccante completo, sia per movimento che per qualità: difficile paragonarlo a qualcuno, un vero e proprio patrimonio anche per Mancini e la Nazionale. L'ex allenatore non ha dubbi sul big match che andrà in scena sabato sera: Lazio - Juventus sarà uno spettacolo per tutti gli amanti del calcio. Questo il suo pensiero sulla gara che gli uomini di Inzaghi disputeranno: "Se la Lazio ha avuto un difetto nel suo cammino, è quello di essersi seduta un po' anche nelle partite che aveva in controllo, come a Ferrara. Ma non credo che questo calo mentale ci potrà essere con la Juventus".

