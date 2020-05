Liverpool, Lambert: "Balotelli era imbarazzante: ebbe un impatto negativo su tutta la squadra"

Dopo la polemica che si è scaturita in seguito alle dichiarazioni di Chiellini su Balotelli e alla conseguente risposta dell'attaccante bresciano, questa mattina ne spuntnao altre di critiche a Super Mario che proprio non riesce a trovar pace. La sua breve esperienza al Liverpool è stata sufficiente per far scattare lo scetticismo di Rickie Lambert che, in una lunga intervista a Bristol Live, ha dichiarato: "Brendan Rogers comprò Balotelli e lo mise al mio posto. Non riuscivo a capire perché. Durante gli allenamenti era imbarazzante, fuori dal campo era un bravo ragazzo ma il suo atteggiamento sul campo non era buono. Quando giocava provava ad impegnarsi, ho conosciuto altri calciatori con questa mentalità e di solito erano abbastanza bravi da cavarsela, ma lui no. Ancora non capisco perché Brendan gliela fece passare liscia, togliendomi il posto. Tutto questo ebbe un impatto negativo su di me e anche sulla squadra."

