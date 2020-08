LLSV ep. 3 - Ivan e il compleanno ad Auronzo: "Non potevo ricevere regalo migliore" - FT

LLSV - Le occasioni speciali si passano con persone altrettanto speciali. E il compleanno non fa eccezione. Se poi si ha la possibilità di trascorrerlo a un passo dalla propria squadra del cuore, si tratta di una chance da non lasciarsi sfuggire. È il caso, o meglio la storia, di Ivan, che nel giorno in cui ha spento ventotto candeline, si è voluto regalare qualche giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Tra le Tre Cime di Lavaredo, poi, ci è venuto in compagnia della fidanzata Cristina. Per Ivan, l'emozione di vedere i propri beniamini, di seguire gli allenamenti, di incontrare tanti tifosi con lo stesso amore per la Lazio, è stata indimenticabile: "Dopo anni sono riuscito ad andare in vacanza ad Auronzo per seguire il ritiro. Non potevo avere regalo migliore". Sulla lista dei doni da ricevere in occasione del compleanno, Ivan ha scelto qualche giorno di completa immersione nel mondo biancoceleste. Le immagini che ha scelto per condividere con noi la sua storia lo ritraggono al Lago di Santa Caterina, ma ovviamente anche allo Zandegiacomo e davanti all'hotel in cui alloggia la squadra. Un compleanno speciale, da non dimenticare. All'insegna della lazialità.

Ricordatevi che "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra esperienza ad Auronzo in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.

