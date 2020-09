Macron, tra record e novità: maglie da gioco ecosostenibili

Da cinque anni Macron è il primo brand in Serie A. In questa stagione saranno 5 i club italiani vestiti dall’azienda bolognese: Lazio, Bologna, Udinese, Verona e Sampdoria. Macron ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni divenendo il terzo brand più importante d’Europa e mettendo i bastoni fra le ruote a colossi come Adidas e Nike. Le novità di quest’anno saranno le magliette in poliestere 100% riciclato. “Non imponiamo prodotti, ma cerchiamo di svilupparli con le società̀. La nuova maglia, utilizzata da alcuni dei club sponsorizzati, è realizzata con filato in poliestere 100% riciclato da Pet. L'equivalente di 13 bottigliette da mezzo litro”. Questo ciò che ha spiegato il ceo Macron, Gianluca Pavanello, ai microfoni de Il Resto del Carlino. La nota azienda bolognese ha scelto una strada ecosostenibile per le nuove maglie da gioco.

Calciomercato Lazio, ag. Cistana: “Il giocatore può interessare ai biancocelesti”

Lazio, l'Olimpico chiuso costa caro: almeno 6 milioni persi per le gare di Champions senza tifosi

TORNA ALLA HOMEPAGE