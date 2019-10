Milan, ag. Biglia: "È quasi tornato quello della Lazio. Su Pioli..."

Stefano Pioli allenatore e Lucas Biglia in campo, un quadretto già visto alla Lazio. Il Milan riparte da loro per cercare di rialzare la testa dopo un inizio di stagione negativo sotto la guida di Marco Giampaolo. L'agente dell'ex capitano biancoceleste Enzo Montepaone ha parlato a Calcio Today, facendo un paragone con il periodo a Roma: “Sta benissimo. Ha lavorato duro per recuperare da una serie di infortuni che lo scorso anno non gli hanno dato tregua. Per quello che sta facendo direi che è davvero in grande forma sia dal punto di vista fisico sia mentale, quasi come ai tempi della Lazio. Pioli? Diciamo che c’è un vantaggio enorme, lo conosce perfettamente, è tutto tempo guadagnato. Rinnovo? Il Milan crede in Biglia, lo dimostrano i fatti. A fine stagione si vedrà".

