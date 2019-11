Milan - Lazio, Bastos come Lulic: bel gesto prima del calcio d'inizio - FOTO

Milan - Lazio del 3 novembre 2019 è entrata di diritto nella storia biancoceleste. Dopo 30 anni è stato infranto il tabù della mancata vittoria nella San Siro rossonera, scatenando la gioia di tutti i tifosi. La serata poi è stata resa ancora più dolce dal nobile gesto di Bastos prima del fischio d'inizio. Tra i ventidue giocatori schierati insieme all'arbitro e agli assistenti soltanto il difensore angolano non indossava la felpa della tuta ufficiale. Il motivo è semplice, l'aveva ceduta al bambino con cui era entrato in campo. A causa del freddo o per fare un regalo al bimbo, fatto sta che Bastos ha ripetuto quanto già fatto da Lulic lo scorso anno in Lazio - Spal. Una squadra dal cuore grande.

