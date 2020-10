Milan - Roma, social scatenati contro Giacomelli: "I bar chiudono alle 18:00 non il Var!" - FT

Incredibile quanto accaduto questa sera tra Milan e Roma e non parliamo delle due squadre ma dell'arbitraggio di Giacomelli. Dieci minuti sono bastati al direttore di gara per mettere in atto un errore dopo l'altro. Prima infatti regala il rigore ai giallorossi, è Pedro a colpire Bennacer e non il contrario, e poi per compensare all'errore ne regala uno anche ai rossoneri per il presunto fallo di Mancini su Calhanoglu. In entrambi i casi non è andato al Var a rivedere le immagini. Al trilplice fischio i social si sono scatenati: "Giacomelli ha interpretato male il Dpcm: i bar chiudono alle 18:00 non il var" e ancora: "Chissà cos avrebbe scritto l'account ufficiale del Var per le decisioni di Giacomelli" e una serie di immagini che riconducono alla sua "simpatia" per i giallorossi,

