Monza, il diesse Obiang: "Stiamo crescendo, vogliamo una rosa giovane"
06.10.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ai microfoni di Radio Lega Serie A ha parlato il direttore sportivo del Monza Pedro Obiang. In vista della gara contro la Lazio, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, il dirigente biancorosso ha parlato degli obiettivi del club in questa stagione. Di seguito le sue parole: "Nella missione del Monza c'era senz'altro l'idea di creare una rosa giovane. A prescindere dai risultati, avere così tanti giocatori in nazionale per noi è positivo. Si cresce e stiamo rispettando le richieste della proprietà, ovvero cambiare l'organico e lottare con quello che abbiamo: si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta alla squadra".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.