Mourinho pentito: "Avrei dovuto lasciare prima la Roma, ho sbagliato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mourinho è tornato a parlare e lo ha fatto in una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Tanti i temi trattati dall'ex allenatore di Roma e Inter, tra questi inevitabilmente il derby con la Lazio e non solo. Il portoghese ha confessato i suoi rimpianti e ha palesemente ammesso di essersi pentito di non aver lasciato prima il club giallorosso: "Dopo Budapest. Non per il casino combinato da Taylor, ma per il fatto di non essermene andato subito. Avrei dovuto lasciare la Roma, non l'ho fatto e ho sbagliato".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE