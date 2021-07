Napoli, Spalletti: "La serie su Totti? Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction"

Giornata di presentazioni in Serie A soprattutto per i nuovi allenatore. Anche in casa Napoli è infatti giunto il momento di Luciano Spalletti e come spesso è accaduto nelle conferenze stampa del tecnico toscano non sono mancate frecciate più o meno velate. Soprattutto Spalletti ha detto la sua sulla serie tv ispirata a Francesco Totti: "Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, però posso assicurarvi che aveva i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo, se me lo dicevano prima gli giravo un pochino di scene e lì si che si faceva audience. Non mi voglio sottrarre a parlare di questa cosa, ma ora bisogna parlare del Napoli. Dopo parleremo delle cose meno importanti..."

