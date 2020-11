Nations League, Slovenia - Kosovo: Muriqi non basta, Ilicic non sbaglia dal dischetto - VD

Muriqi ancora in gol. Dopo esser andato in rete nell'ultima gara contro l'Albania, l'attaccante della Lazio ha messo la propria firma sul tabellino anche questa sera contro lo Slovenia. Al 58' l'ex Fenerbahce ha siglato la prima marcatura del match, che ha portato la sua Nazionale in vantaggio nella gara di Nations League C. Curioso il fatto che l'assist a Muriqi l'abbia servito Valon Berisha, vecchia conoscenza biancoceleste. La rete del neo-acquisto della Lazio non è bastato al Kosovo per aggiudicarsi la sfida: al 63' è arrivato il pareggio, firmato Kurtic, e in pieno recupero Josip Ilicic non ha fallito dal dischetto del rigore. La Nazionale di Muriqi rimane con un bottino di soli due punti, seguita dalla Moldavia. Le prime due posizioni della classifica del girone sono occupate invece da Slovenia e Grecia. Di seguito, il video della prodezza dell'attaccante:

Italia, Lombardo: "Acerbi dà ampie garanzie, è fondamentale per la Lazio e per la Nazionale"

Italia, Immobile supporta gli Azzurri da casa: “Forza ragazzi” - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE