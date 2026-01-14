Nazionale, il calendario è troppo fitto: niente stage per Gattuso

TUTTOmercatoWEB.com

Niente stage a Coverciano, ora è ufficiale. La Lega ha ufficializzato la programmazione della 23ª e della 24ª giornata di Serie A e anche dei quarti di Coppa Italia, il calendario è troppo fitto e non consente al ct di poter radunare gli azzurri al centro tecnico per preparare gli spareggi del Mondiale.

I giorni in cui il commissario tecnico avrebbe voluto lavorare col gruppo erano i primi del mese di febbraio, ma il calendario non lascia spazio. Una questione che può aprire qualche crepa tra Lega e Figc. Va sottolineato che a prescindere, Gattuso non avrebbe avuto a disposizione i tanti nazionali che giocano all'estero.

