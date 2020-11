Nazionale, Mancini: "Lewandowski? Abbiamo Immobile. Ne approfitto per salutarlo..."

Al termine di Bosnia - Italia, anche Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sto benissimo. Le Final Four un bellissimo appuntamento, anche perché si farà in Italia. Abbiamo buone possibilità di fare bella figura. Devo ringraziare tutti i ragazzi e lo staff, che hanno contribuito ad arrivare a questo punto. Impulso settori giovanili? Abbiamo calciatori giovani molto bravi, bisogna dargli la chance di giocare. L'Under 21 ha fatto bene in mezzo a mille difficoltà. E lo stesso è accaduto all'Under 20 e all'Under 19. I settori giovanili sono fondamentali, e in questo momento ancor di più. Bastoni? È un ragazzo giovane, ha fatto tre partite in dieci giorni e giocando sempre meglio. Può migliorare tanto, può diventare il nuovo Chiellini, Bonucci. Più coraggio per puntare sui giovani? Ultimamente hanno giocato di più. In questo momento continuare a puntare sui calciatori dei settori giovanili, credo possa essere una cosa fondamentale".

GESTIONE A DISTANZA - "Si è creata una situazione molto bella tra di noi. Staff, giocatori, dirigenti. Mi sono fidato al 100%, si sta meglio sul campo che in casa. Ho visto tutti gli allenamenti, sono stati dieci giorni complicati. È stato fatto un buon lavoro. Era già difficile prima, negli ultimi cinque mesi sono usciti tanti giocatori che si stanno confermando. Questa è una gran fortuna per i Mondiali. Quando sceglieremo i 20 per l'Europeo, ci sarà qualche problema. Ma meglio averli problemi così".

SORTEGGIO MONDIALI - "Ai sorteggi per i Mondiali l'Italia testa di serie? Ne siamo felici. Siamo partiti al ventesimo posto, oggi siamo al sesto forse. Abbiamo fatto un grande lavoro, non era semplice o scontato. Mi sono trovato sempre bene con tutti, siamo riusciti a ricostruire una squadra in difficoltà. L'entusiasmo dei ragazzi più giovani è stato fondamentale, unito alla maturità dei calciatori più esperti. Messaggio per i positivi al Covid-19? La mia era solamente una vignetta, non una mancanza di rispetto, in Italia si strumentalizza tutto. Mi dispiace che la Nazionale non possa essere seguita come meriterebbe. Abbiamo perso tante persone anziane che sono state il nostro passato".

CENTRAVANTI - "Serve un bomber come Lewandowski? Noi pensiamo sempre che gli altri abbiano qualcosa in più di noi. Abbiamo Immobile che ha vinto la Scarpa d'Oro, è stato il miglior attaccante d'Italia. Lo saluto, visto che è a casa nelle mie stesse condizioni".

