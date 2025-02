PAGELLE Venezia-Lazio: Noslin non c'è, che spreco Dia. Romagnoli tonico

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6,5: Esordio in campionato, è stata la scelta più discussa dell’intera settimana. Viene salvato da Maric e dalla fortuna, esce malissimo ma l’avversario lo grazia spedendo fuori di testa. Parata super, invece, sul tiro da fuori di Oristanio: protegge il risultato con la punta della dita, è un intervento che vale un punto visto che la Lazio non calcia mai verso Radu.

MARUSIC 6: Vince il ballottaggio a destra e poi si sposta a sinistra con l’ingresso di Lazzari. Spinta inesistente, si limita a coprire le due corsie. Sotto ritmo come tutti gli altri.

GILA 6: Primo tempo bello aggressivo, nel secondo rischia troppo e qualche occasione il Venezia la crea eccome.

ROMAGNOLI 6,5: Un po’ come il compagno al centro della difesa, più in affanno nella ripresa rispetto ai primi 45 minuti. Regge botta e si fa valere nel gioco aereo.

TAVARES 5,5: Qualche accelerazione che però non trova sbocco, riesce a sfondare meno del solito. Una sola discesa con cross basso respinto, viene sostituito a 35 minuti dalla fine, forse si poteva aspettare e sperare.

Dal 56’ LAZZARI 6: Si sovrappone a Isaksen, quando viene premiato non trova il cross giusto per i compagni in area.

GUENDOUZI 5,5: Manca Rovella vicino e manca soprattutto il movimento dei compagni davanti. Tutto troppo lento, i suoi scarichi e la corsa di chi gli ruota intorno.

DELE-BASHIRU 5,5: Sostituisce Rovella squalificato, non arriva all’intervallo per un infortunio alla caviglia. Dolorante, esce zoppicando senza aver dato un contributo significativo fino a quel momento.

Dal 40’ BELAHYANE 6: Esordio assoluto, ha caratteristiche completamente diverse rispetto a chi sostituisce però la solfa al Penzo non migliora.

ISAKSEN 6: Quantomeno ci prova. Un paio di spunti, un tiro da fuori, qualche tentativo duettando con Lazzari. Niente di che, comunque.

DIA 5: Si divora un’occasione enorme, lo stop è perfetto ma il tiro quasi non inquadra la curva, altro che lo specchio. Errore pesante soprattutto vista l’apatia della partita. Non combina nulla neanche nella porzione di gara da centravanti, una volta entrato Pedro.

Dall’84’ TCHAOUNA sv

ZACCAGNI 6: Il gesto tecnico migliore è l’assist d’oro per Dia, sciupato in modo clamoroso. L’aveva messo a tu per tu con Radu. Uno dei pochi a provarci, pure lui però non brilla, a volte ritarda le giocate e nel finale rimedia pure il giallo.

NOSLIN 5: Ci si accorge della sua presenza in campo al momento del cambio: il cambio di passo più apprezzabile è la corsetta verso la panchina per far entrare Pedro al suo posto. Troppo leggero.

Dal 56’ PEDRO 5,5: Impatto soft, scivola 2-3 volte e rischia di far ripartire il Venezia.

ALL. BARONI 5,5: Forse la Lazio più sotto ritmo dell’intera stagione. Una sola occasione vera, diverse concessioni al Venezia. Non era semplice, ma la prestazione non convince.

VENEZIA (3-5-2): Radu 6; Marcandalli 6 (Schingtienne 5,5), Idzes 6,5, Candé 6,5; Zerbin 6,5, Kike Perez 6, Nicolussi Caviglia 6 (Conde sv), Doumbia 6 (Busio 6), Ellertsson 6; Maric 5,5 (Fila ), Oristanio 6 (Yeboah 6). All.: Di Francesco 6,5.

Pubblicato il 22/2