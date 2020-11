Pescara, ufficiale l'esonero di Oddo: il nuovo allenatore sarà Breda

L'avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara termina qui. L'ex difensore della Lazio è stato esonerato dopo aver raccolto solo 4 punti nelle prime 9 giornate di Serie B. Fatale la sconfitta di ieri pomeriggio in casa contro il Pordenone. Il club abruzzese, ultimo nella serie cadetta, ha scelto già il suo nuovo allenatore: sarà l'ex Livorno Roberto Breda. Di seguito il comunicato: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l’Ascoli. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro".

Lazio, Immobile infallibile dal dischetto: eguagliato il record di Signori

Mimun: "Lazio molle, lenta e svagata. Sconfitta ingiustificabile"

TORNA ALLA HOMEPAGE