Porto, nuova proposta a Sergio Conceição. E il casting dell'Everton...

La Lazio è in pieno casting allenatore, ma non solo. Anche il Porto e l'Everton sono alla ricerca della prossima guida tecnica con Sergio Conceição osservato speciale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Porto ha fatto recapitare all'ex centrocampista della Lazio un'ulteriore proposta di rinnovo: un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Giorni di riflessione per Conceição, reduce da quattro stagioni sulla panchina dei Dragoes, ed entrato in lizza anche per l'Everton. L'addio di Carlo Ancelotti direzione Madrid ha aperto un buco sulla panchina dei Toffes. Oltre al portoghese si parla anche di Rafa Benitez, Nuno Espirito Santo, Vitor Pereira (papabile anche per la Lazio) ed Eddie Howe.

