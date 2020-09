Premier League, inizio rocambolesco per Bielsa: ad Anfield finisce 4-3 per il Liverpool

Oggi, è andata in scena, la prima giornata della Premier League 2020/21. Tra le varie partite disputate c'era anche il match tra il Liverpool, campione in carica, e il Leeds neopromosso di Bielsa. Nella cornice di Anfield Road, i Reds vincono ma con grande fatica. La gara si conclude con un rocambolesco 4-3 per i padroni di casa che conquistano i primi tre punti del campionato. Per il Liverpool a segno van Dijk e tripletta di Salah. Per gli ospiti Harrison, Bamford e Klich. Decivo il rigore battuto proprio da Salah al minuto 88 che ha consegnato la vittori agli uomini di Klopp.

