Raccuglia, un mister senza confini: "Nato a Torino ma tifo Lazio e alleno in Nuova Zelanda"

Valerio Raccuglia è nato a Torino, tifa Lazio ed ora allena e vive in Nuova Zelanda, precisamente ad Auckland. Una storia avvincente la sua: partito dalla Danimarca e passato anche per le Isole Samoa. L'Italia però è sempre l'Italia e la speranza di una chiamata è sempre presente come Raccuglia ha confessato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Io continuo a lavorare, allenare in Italia sarebbe un sogno”.

LAZIO - Su come invece sia nato a Torino e diventato laziale confessa: “Era la stagione 1981/82 e avevo otto anni. Mio padre era abbonato con la Juventus, mio zio con il Torino e mi portavano allo stadio tutte le domeniche. Così facemmo una scommessa a cena: a fine anno avrei dovuto scegliere quale squadra tifare. A quei tempi la Lazio era in Serie B. Sarà perché mi è sempre piaciuto stare dalla parte degli ‘indiani’, sarà per i colori, eppure alla fine diventai laziale. Fu ancora più bello perché il mio amico dalla nascita è della Roma. A Roma ho vissuto nel 2003, era il primo anno di Mancini alla Lazio e quell’anno ho perso solo l’esordio con il Chievo e altre tre partite quando ero fuori per lavoro".

