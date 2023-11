Real Sociedad, in Champions League brilla un ex obiettivo della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Grande percorso sin qui della Real Sociedad in Champions League. A 90 minuti dal termine della fase a gironi, la squadra spagnola è al comando del proprio girone e gli basterà non perdere l'ultima contro l'Inter per chiudere al primo posto.

Ieri è arrivato solo un pareggio nel match casalingo contro il Salisburgo. I biancoblu si sono quasi accontentati dello 0-0, nonostante un ottimo avvio di gara. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a brillare nei primi minuti è stato soprattutto il talento di Arsene Zakharyan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il gioiello russo classe 2003, accostato in estate alla Lazio, ha provato in più occasioni a sfondare esternamente e a puntare l'uomo, ma l’intesa con i compagni non è ancora oliatissima.

Vista la qualificazione già ottenuta, infatti, il tecnico Alguacil ha scelto di puntare su coloro che hanno giocato un po' meno in questo avvio di stagione. Zakharyan era uno di questi ed è partito dal primo minuto come ala sinistra del 4-3-3. Anche la Champions sta iniziando a conoscere le sue qualità e il suo estro. E' destinato a prendersi grandi palcoscenici. In casa Lazio si augurano che non diventi un grande rimpianto.