Stanotte è per te. E per la Lazio

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

“Stanotte è per te…” canta Achille Lauro.

E stanotte è per noi. Per chi ama la Lazio senza sconti, senza riserve, senza condizioni.

Stanotte è per cuori forti. Per quelli che tremano e gridano, che lottano e sperano.

Stanotte è Lazio–Juventus: la sfida eterna, la sfida impari, la sfida nostra.

Contro chi ha più titoli, più potere, più protezione.

Contro chi ha tutto… tranne la nostra anima.

È la notte che racconta questa stagione: l’anno della rifondazione, della rinascita, del coraggio.

L’anno degli addii che fanno male – Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson – ma anche l’anno dei nuovi volti, dei nuovi cuori, dei nuovi sogni.

È l’anno in cui la Lazio ha chiuso la porta ai ricordi, ma ha spalancato il cancello al futuro.

Un futuro testardo, sporco, folle. Un futuro da veri laziali.

Un futuro che porta i nomi di Castellanos, Guendouzi, Rovella, dei ragazzi sfrontati, maledetti, irresistibili. Di Baroni criticato e inesperto che invece si è dimostrato un saggio nostromo.

Quelli che non dovevano esserci, ma ci sono.

Quelli che non dovevano vincere, ma vincono.

Quelli che non avevano nulla, ma hanno dato tutto.

Perché nessuno credeva nella Lazio.

E invece eccola, lì. A tre partite dalla fine. A giocarsi la Champions League.

Dopo un anno di montagne russe, di emozioni da togliere il fiato.

Un anno di prodezze come la vittoria a Napoli, del rigore pesante a San Siro, di imprese in Europa.

Un anno di ferite – come la notte di Bodo – e di vendette mancate – come nella tragica lotteria dei rigori al ritorno.

E allora Lazio, questa notte è per te.

Per la tua gente, per il tuo popolo, per chi ci crede ancora.

Contro chi ha più soldi ma meno idee.

Contro chi ha più potere ma meno cuore.

Questa notte è per chi ha l’aquila sul petto.

Questa notte è per chi ama una maglia celeste e non la tradirebbe per nulla al mondo.

Questa notte è per chi, anche se rimane solo un biglietto, lo tiene stretto perché tutto quello che ha fatto… lo ha scelto.

Stanotte sì, lo rifarei.

Per te che mi fai sempre quell’effetto della prima sera.

Lotta, Lazio. Combatti. Senza paura.

Stanotte è per te.

