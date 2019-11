Reja: "Lazio - Roma il ricordo più bello. E quel gol di Klose..."

Lazio e Reja, un binomio che è entrato nel cuore dei tifosi. L'attuale ct dell'Albania, ai microfoni di Panorama Sport, ha ricordato diversi momenti in biancoceleste. Tra i campioni a sua disposizione, ovviamente svettava Miroslav Klose: "Klose è un calciatore forse non eccezionale dal punto di vista tecnico, ma stiamo parlando di un calciatore molto intelligente. Soprattutto nella fase offensiva. Quando attaccava gli spazi era micidiale. È stata un'esperienza molto positiva averlo in squadra". Poi l'ex allenatore della Lazio ha rievocato un momento indimenticabile: "Uno dei ricordi più belli in Italia, che secondo me rimane un successo storico, è quello del derby Lazio-Roma. Quella volta la decise proprio Klose al minuto 93'. Un vero e proprio momento di euforia, rimarrà per sempre nella mia mente ma soprattutto nel mio cuore".

