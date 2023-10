RIVIVI DIRETTA - Corona e le rivelazioni su Fagioli, Zaniolo e Zalewski: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Spazio, poi, a Zalewski: "Zalewski è fidanzato da due anni con una ragazzina, la madre è una delle mie più care amiche, amica della persona che mi ha fatto un grande male. Lui gioca da anni, la diffida per diffamazione che ha detto di farmi non la farà mai. Ho le prove che lui gioca. Lui è il miglior amico di El Sharaawy, amicissimo di Zaniolo e tutto quel gruppo lì e scommette, sempre, sempre. Non è una mia ricostruzione. Mi telefona un tizio e mi dice ‘Ti dico un altro nome, Zalewski’. Appena io ho pubblicato il video su Telegram, bippato, mi ha chiesto di toglierlo. Io sono andato avanti. Ha chiamato tutte le redazioni, ha trovato uno che l’ha intervistato e ha negato tutto, ha trovato uno che voleva cavalcare l’onda”.

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Viene mandato in onda un video che, invece, coinvolge Zaniolo. Di seguito le parole della fonte: “Mio nipote giocava nell’Inter, ha vinto anche la Champions senza mai giocare. Poi s’è rotto entrambi i legamenti e ha iniziato a fare il manager, il procuratore. Zaniolo gli dava la sua carta di credito, il suo pin, l’iban e giocava mio nipote. Scommetteva su tutto. Anche partite di calcio italiane? Su tutto. Giocavano online. Mio nipote continua e va fuori di oltre 200 mila euro e me lo dice. Mio nipote è nella me**a. Gli dico di parlare con Nicolò (Zaniolo, ndr). La mamma si mette di mezzo e vieta i contatti. L’hanno menato, si è spaventato. Risulta anche una denuncia in Procura a La Spezia. Se hanno avuto contatti in questo ultimo anno? Ma sicuramente!”.

Fabrizio Corona, ospite di Avanti Popolo su Rai 3, ha parlato anche del caso Fagioli, svelando dei retroscena sull'inchiesta che lo coinvolge: “I 1° agosto, dopo che io ne ho parlato, la Juve lo ha tolto dalla convocazione dei ritiro in America. Tutti sapevano tutto, ma speravano che non uscisse la notizia. Prima non lo ha fatto giocare, dopo hanno riflettuto e sono andati alla Figc parlando col giocatore e consigliandogli di autodenunciarsi. Sono 6 anni che giocava alla Juve, le persone a cui doveva i soldi sono andati fuori dal ritiro di Vinovo. È il caso più drammatico di questa vicenda (…) Già alle medie scommetteva qualsiasi cosa, ho parlato con un ragazzo che era a scuola con lui. Fagioli è il primo caso veramente malato di ludopatia. Si è indebitato per oltre 1 milione di euro in tre mesi”.

Dopodiché è stato mandato in onda il video della testimonianza di un presunto ex calciatore della Cremonese che conferma la versione di Corona, spiegando quanto la tendenza del bianconero a scommettere fosse radicata da tempo: "Giocava di tutto, anche sulle partite di Serie A".

