RIVIVI LA DIRETTA - Calciomercato Lazio: dentro Zaccagni, sei le uscite

AGGIORNAMENTO ORE 19.53 - È stato depositato il contratto di Mattia Zaccagni che è quindi un nuovo giocatore della Lazio. I biancocelesti lo hanno strappato all'Atalanta che, a fari spenti, s'era inserita e aveva provato il sorpasso offrendo commissioni più importanti all'agente. Ha fatto la differenza l'intervento di Lotito e la volontà del calciatore. Zaccagni ha rinnovato con il Verona (2023) e si trasferisce in biancoceleste in prestito con obbligo di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:35 - Mentre la trattativa Zaccagni procede, la Lazio pensa anche alle uscite. È ufficiale il prestito del classe '98 Maistro all'Ascoli

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Si smuove ancora il mercato in uscita. Oltre a Cicerelli, anche Tiago Casasola va al Frosinone in prestito.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Dopo attimi di titubanza, alla fine si è sbloccata la trattativa che porterà Fares al Genoa. L'algerino andrà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Ufficializzato l'acquisto del giovane Massil Adjaoudi. Arriva da svincolato, nell'ultima stagione ha giocato al Lens. Cicerelli in prestito secco al Frosinone.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Caicedo è ufficialmente del Genoa. Il club ligure ha depositato il contratto in Lega. Dopo quattro stagioni l'ecuadoriano lascia i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Fumata bianca. Dopo ore di trattativa, la Lazio e Mattia Zaccagni hanno trovato un accordo totale. Il giocatore è virtualmente biancoceleste. CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELL'AFFARE

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - La Lazio lavora per l'affondo decisivo su Mattia Zaccagni, si cerca l'intesa definitiva con l'agente del giocatore. Tullio Tinti è a colloquio con i dirigenti biancocelesti: Lotito è sceso in campo in prima persona, ha alzato la proposta di stipendio, sfiorando quota due milioni annui. Ora serve il via libera del procuratore.

AGGIORNAMENTO ORE 16.10 - Jerome Boateng, accostato alla Lazio nei primi giorni di mercato, ma mai davvero trattato dai biancocelesti, si è accasato al Lione. In questi minuti si stanno completando le visite mediche nella città francese e il tedesco ex Bayern, svincolato, andrà a giocare in Ligue 1. Lo riferisce Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, tramite il profilo Twitter.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - Non è ancora chiusa l'operazione tra il Verona e la Sampdoria per Gianluca Caprari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non sarebbe convinto al 100% di trasferirsi in gialloblù. Su di lui ci sarebbe, infatti, l'interesse del Monza. Nel frattempo, il club scaligero avrebbe allacciato i contatti con l'entourage di Ribery.

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 - Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni e ha rimandato la palla nel campo della Lazio: "Chiedete a loro se la trattativa si fa". Sono ore frenetiche per cercare di delineare il futuro del calciatore romagnolo.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 - L'Hellas Verona chiude per Gianluca Caprari che era in uscita dalla Sampdoria. L'esterno offensivo è visto come il sostituto di Mattia Zaccagni per il quale il club di Setti ha un accordo con la Lazio per 9 milioni di euro. Manca ancora quello tra i biancocelesti e il calciatore.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Proposto anche Keita Balde Diao. Si tratterebbe di un ritorno per il giocatore attualmente del Monaco. Il giocatore è stato offerto alla Lazio in questi minuti. Da capire se la pista si scalderà o meno.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - C'è ancora distanza tra domanda e offerta per far si che Mattia Zaccagni indossi la maglia della Lazio. Ballano tra i 300 e i 500 mila euro CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Trattativa in corso tra la Lazio e Tullio Tinti, procuratore di Mattia Zaccagni. L'agente è allo Sheraton di Milano in attesa di un nuovo summit con i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha parlato ai nostri microfoni. Argomenti principali Sofian Kiyine e Andre Anderson. Qui le parole del dirigente veneto.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Colloqui in corso, in questo momento, tra la Lazio e il Genoa per cercare di trovare un'intesa definitiva per Fares. L'algerino, inoltre, sta ancora discutendo dei bonus con la società ligure che però è fiduciosa di arrivare a un accordo con entrambe le parti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - La Lazio continua a trattare per Mattia Zaccagni. Non c'è accordo economico con il calciatore che vorrebbe quasi due milioni di euro a stagione. Distanze anche con il suo procuratore, Tullio Tinti, per le commissioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Il rinforzo per la fascia non sarà Brekalo. Il croato è a un passo dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Il Genoa insiste per Mohamed Fares. C'è l'intesa tra i liguri e la Lazio per il passaggio dell'algerino in rossoblù. Si attendono a breve novità. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio va all in su Mattia Zaccagni. Dopo lo stop all'affare Kostic, i biancocelesti hanno virato decisi sul calciatore del Verona. Accordo di massima trovato con i veneti, si lavora per trovare quello con giocatore e agente. Sarà il numero 10 l'esterno designato per sostituire Joaquin Correa, passato all'Inter. La chiusura dell'Eintracht Francoforte ha stupito Tare che è deciso come Lotito a regalare un rinforzo per l'attacco a Maurizio Sarri. Il serbo era l'obiettivo numero uno, ma anche il 26enne dell'Hellas piace al tecnico. Entro le 20 bisognerà far quadrare il cerchio. Probabile che venga tesserato Dimitrije Kamenovic visto che lo slot da extracomunitario non serve più per Kostic. I tifosi sperano che possa arrivare un rinfozo last minute in difesa, ma non sembrano esserci operazioni in ballo in questo senso.

USCITE - Giornata piena per la Lazio che a Milano proverà a piazzare quanti più calciatori possibili. Sono tanti i tesserati al momento fuori dal progetto Sarri che cercano una sistemazione. Ieri Sofian Kyine si è accasato al Venezia, mentre Djavan Anderson è andato al Cosenza. Tiago Casasola è vicino al Frosinone, mentre per Jony c'è l'ipotesi Real Oviedo oltre allo Sporting Gijon. Ma sono in totale 17 gli uomini da piazzare. Caicedo e Fares dovrebbero essere annunciati al Genoa.

