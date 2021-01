Roma, lunedì di riposo: domani la ripresa, tre giocatori da valutare

La settimana più attesa dell'anno è arrivata. Alle spalle la partita con il Parma la Lazio ora sarà impegnata a preparare il derby contro la Roma in programma all'Olimpico venerdì 15 alle 20:45. Sponda giallorossa il tecnico Fonseca ha previsto un giorno di riposo per i calciatori, impegnati ieri nel match contro l'Inter. Gli allenamenti nel centro sportivo di Trigoria riprenderanno alle 11:00 di domani. Pedro, Mirante e Santon da valutare: proveranno a recuperare ma difficilmente potranno farcela per la stracittadina.

Lazio, dalla Spagna l'omaggio a Luis Alberto: "Con Inzaghi la sua rinascita"

