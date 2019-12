Roma, Pruzzo fa un passo indietro: “Elogio a Lulic? Una ca**ata…”

Qualche giorno fa, l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo aveva speso parole d’elogio nei confronti di Senad Lulic, capitano della Lazio ed autore del gol al 71’ della finale di Coppa Italia del 26 maggio del 2013. Le sue dichiarazioni hanno fatto infuriare i tifosi giallorossi, che avevano pensato, addirittura, di togliere l’ex giocatore dalla ‘hall of fame’ del club. Pruzzo, dunque, per mettere a tacere le polemiche, ha deciso di fare un passo indietro e, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, ha chiarito: “Chiedo scusa a tutti i tifosi della Roma per le mie parole di ieri, ma volevo solo sottolineare la prestazione di un manovale del calcio come Lulic rispetto a tutti gli altri architetti. Avere contro i tifosi della Roma non è piacevole, ma è stata solo una battuta, una ca**ata. Ho sbagliato, involontariamente e chiedo scusa”.

