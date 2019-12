Lazio, Luis Alberto re degli assist. E il Papu Gomez paga la cena... - FOTO

Che in Serie A sia il re indiscusso degli assist non è una notizia: è cosa risaputa. Luis Alberto quest'anno, con le sue giocate geniali, ha regalato palle d'oro ai suoi compagni e si è guadagnato anche il primato nella classifica assist, a discapito di giocatori come il Papu Gomez. E proprio col fantasista dell'Atalanta, la sfida si è spostata dal campo ai social. Anzi, ad esser più precisi, dal campo al tavolo. Sì, perché Luis Alberto ha postato su Instagram l'immagine che testimonia la supremazia dello spagnolo (in termini di assist vincenti) sull'argentino. E la didascalia parla chiaro: "Chi perde paga una cena a Ibiza". Questa volta quindi toccherà offrire al Papu...