Serie A, classifica assist: Luis Alberto non si ferma più, avanza Kulusevski

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La classifica degli assist della Serie A si colora sempre più di biancoceleste. Luis Alberto continua a vivere un momento d'oro ed è sempre in vetta alla speciale graduatoria. Lo spagnolo ha confermato la leadership solitaria nella speciale graduatoria e ha staccato ancora la concorrenza. I due cioccolatini serviti a Luiz Felipe e Milinkovic Savic lo fanno andare in doppia cifra e toccare gli undici assist. Numeri stupefacenti per il numero dieci, sempre più trascinatore della squadra di Inzaghi e assoluto recordman europeo. Alle sue spalle, rimane al secondo posto Lorenzo Pellegrini a quota sei, agganciato da Dejan Kulusevski (assist a Gervinho contro il Napoli). Sul gradino più basso del podio c'è ancora Lazio, con Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, insieme a Paolo Ghiglione del Genoa. Alle loro spalle, appaiati ci sono Bentancur, Callejon, Duncan, Gomez, Insigne, Nainggolan, Orsolini e Toloi. Una classifica corta e avvincente come questo imprevedibile campionato. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori dei capitolini:

1) 11 assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 6 assist: D. Kulusevski (Parma), L. Pellegrini (Roma)

3) 5 assist: P. Ghiglione (Genoa), C. Immobile (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

7) 4 assist: R. Bentancur (Juventus), J. Callejon (Napoli), A. Duncan (Sassuolo), A. Gomez (Atalanta), L. Insigne (Napoli), R. Nainggolan (Cagliari), R. Orsolini (Bologna), R. Toloi (Atalanta)

1 assist: F. Acerbi (Lazio), J. Correa (Lazio), M. Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), J. Lukaku (Lazio), S. Lulic (Lazio)

