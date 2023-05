Roma, sold out e finale: arriva la maglia celebrativa

La Roma ha deciso di ringraziare i tifosi che hanno sostenuto la squadra e lo ha fatto con una serie di iniziative che si svolgeranno lunedì durante Roma - Salernitana. Il comunicato della società giallorossa spiega: "Roma-Salernitana sarà l’occasione per ringraziare i tifosi del sostegno ricevuto durante tutta la stagione. Io sono la Roma, sempre e ovunque: sugli spalti della BayArena, su quelli dello stadio di Budapest ma anche lunedì sera all’Olimpico, che non sarà solo l’occasione per festeggiare insieme l’approdo alla finale di Europa League. Il Club ha infatti scelto la gara di lunedì per celebrare l’amore per i colori giallorossi e ricambiare l’incessante e spettacolare supporto dei propri tifosi attraverso una serata ricca di iniziative, premi e gadget speciali, arricchita dalla possibilità di vincere un’esperienza unica".

MAGLIA CELEBRATIVA - Non poteva mancare la maglia celebrativa che sarà indossata dai calciatori nel riscaldamento e poi messa in vendita. I dettagli: "Il sostegno dello Stadio Olimpico non è mai mancato durante tutta la stagione, è stato una spinta decisiva nei momenti più importanti, un compagno di squadra in più su cui fare affidamento. Per ringraziare i tifosi giallorossi che incessantemente hanno fatto sentire la propria voce, i giocatori dell’AS Roma indosseranno una maglia celebrativa dedicata alla serata durante il loro ingresso per il riscaldamento. Riflessi pronti, perché (oltre a quella lanciate dai calciatori), alcune di queste maglie verranno sparate in aria da Romolo. Preparatevi dunque, ma non preoccupatevi se non sarete così fortunati da agguantarne una". Non è finita qui perché le maglie saranno messe in vendita negli store in presenza e online, ma ci sarà anche un concorso a premi dove sarà possibile vincere palloni e incontrare i giocatori per foto e autografi. Gli abbonati più veloci, i primi due a rinnovare la tessera per la prossima stagione, saranno premiati da una Legend del club.