Sassuolo, altra tegola per De Zerbi: Defrel va ko e salta la Lazio

Sembra non esserci pace per De Zerbi che, domenica al Mapei Stadium, dovrà fare a meno anche di Defrel. Oltre a Berardi, quindi, il Sassuolo affronterà la Lazio priva del suo attaccante francese, che si è fermato in allenamento: gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Due assenze pesanti per De Zerbi, che ieri ha commentato così ai microfoni del Corriere dello Sport Stadio: "I tanti infortuni abbassano il livello dell’allenamento e io sono uno di quei tecnici che preferisce sbagliare le scelte piuttosto che essere obbligato dall’emergenza a fare la formazione".

