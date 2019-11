Sassuolo - Lazio, i numeri del match: Milinkovic primo in diverse statistiche

La Lazio doma il Sassuolo in una partita senz'altro non semplice, ma in cui la mole di gioco costruita dai ragazzi di Inzaghi è stata ancora una volta superiore a quella degli avversari. 14 occasioni da gol create contro le 8 del Sassuolo, 16 tiri effettuati di cui 6 in porta: numeri alti per la Lazio, con i neroverdi che dall'altra parte vanno in rete con l'unico tentativo nello specchio della porta. Come spesso accade, il dato del possesso palla è sbilanciato in favore degli opponenti (52% Sassuolo, 48% Lazio), ma la Lazio è regina dell'area avversaria con 21 passaggi effettuati nel rettangolo di Consigli, il miglior dato in trasferta della stagione.

SINGOLI - Non si direbbe a prima vista, ma la partita di Milinkovic-Savic ha permesso al serbo di primeggiare in diverse statistiche: palle recuperate (9), disimpegni (3), duelli aerei vinti (3), chilometri percorsi (12,231) e velocità media (7,9 km/h). Immobile il più pericoloso dalle parti di Consigli con 5 tiri effettuati, Luis Alberto il migliore nel tessere le trame del gioco con 5 occasioni create, 34 passaggi offensivi e un assist. Molto bene difensivamente Leiva, migliore in duelli vinti (8), tackle riusciti (7) e anticipi (3), ma va rimarcata anche la prestazione di Patric: è lo spagnolo il primo biancoceleste della partita per precisione e numero di passaggi (58 riusciti su 61 tentati).

