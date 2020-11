Serbia - Scozia, McLeish: "Ho allenato Milinkovic, è un grande giocatore"

Serbia o Scozia, l'Europeo sarà un affare per una delle due. Milinkovic vuole trascinare la sua nazionale nella rassegna continentale e davanti avrà una sua vecchia conoscenza. Il ct scozzese Alex McLeish ha allenato per un anno (stagione 2014-15) il Sergente al Genk, e di ciò ha parlato in conferenza stampa: "Giochiamo contro una squadra solida, in una trasferta difficile anche se non ci saranno i tifosi. La Serbia ha gente del calibro di Mitrovic e Milinkovic, che è un centrocampista giovane che ho allenato al Genk. È in buona forma, è un grande giocatore e sarà pericoloso per noi".

LAZIO, LULIC VICINO AL RIENTRO IN LISTA

SERIE A, PRONTO IL NUOVO PROTOCOLLO

TORNA ALLA HOME PAGE DEL SITO