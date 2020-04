Serie A, Casarin: "Ripresa senza Var? Basta prendere una stanza adeguata e non una roulotte"

Il calcio è pronto a ripartire. Il 4 maggio via agli allenamenti e a fine mese si spera che il campionato possa riprendere. Nei giorni scorsi si era paventata l'ipotesi di una ripresa senza Var per evitare spostamenti di più persone che potrebbero venire a contatto. L'ex arbitro Paolo Casarin parla di falso problema e spiega ai microfoni di Radio Rai le possibili soluzioni da attuare: "E' una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare".

