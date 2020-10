Serie A, il Codacons tuona: "Il Governo intervenga e fermi il calcio"

Sono parole dure quelle del presidente del Codacons Carlo Rienzi in merito alla prosecuzione del calcio visti gli ultimi eventi come il focoalio di contagiati nel Genoa e il caso creato dalla questione Juventus - Napoli. Queste le sue parole: “Il calcio deve fermarsi, e il Governo deve imporre lo stop a tutti i campionati di calcio in Italia, pena un ricorso al Tar da parte del Codacons“. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo le ultime vicende che hanno coinvolto il mondo del pallone. Si assiste ad un vero e proprio caos nel calcio italiano. Quanto accaduto con la partita Juventus-Napoli e i numerosi casi di giocatori e membri dello staff positivi al Covid in molte altre squadre delle principali serie, dimostra l’esigenza di fermare il mondo del pallone, allo scopo di tutelare la salute degli stessi calciatori e di quanti lavorano nei club sportivi. Il caos scoppiato nel calcio, inoltre, coinvolge anche i tifosi, gli scommettitori, il pubblico delle pay-tv, e i cittadini, soggetti che spendono soldi per incontri bloccati a causa del coronavirus, come nel caso di Juve-Napoli. Il Governo deve intervenire per sospendere i campionati, non essendo il calcio una priorità nel nostro paese e in considerazione della ingestibilità della situazione; in caso contrario, il Codacons valuterà un ricorso al Tar per ottenere un provvedimento in tal senso da parte del tribunale amministrativo”.

