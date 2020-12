Serie A, Parma - Benevento finisce 0-0, pareggia anche la Roma: come cambia la classifica

Con il rinvio di Udinese - Atalanta, sono solamente due le gare di Serie A giocate alle 15. Finisce in pareggio la sfida tra Parma e Benevento, così come quella tra Roma e Sassuolo. Nessuna delle quattro squadre è riuscita ad andare in gol: entrambi gli incroci sono terminati a reti bianche. In particolare, il gruppo guidato da De Zerbi non è riuscito ad approfittare dell'espulsione del giallorosso Pedro, arrivata al 40'. A una manciata di secondi dalla fine di primo tempo è stato annullato il gol di Mkhitaryan per il fallo di Dzeko su Locatelli. Stessa sorte per il centro di Haraslin al 76', questa volta a causa della posizione di off-side. La Roma va dunque a quota 18 punti in classifica, a una lunghezza di distanza dalla Lazio che, con la vittoria contro lo Spezia, è salita a 17 punti. Al quarto posto scivolano i neroverdi, sorpassati dalla Juventus, uscita vittoriosa dal derby della Mole. Un punto ciascuno per Parma e Benevento, rispettivamente a quota 10 e 11 in classifica.

